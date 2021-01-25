МЗС планує цьогоріч відкрити нові посольства в країнах Африки

Міністерство закордонних справ планує в цьому році відкрити нові дипломатичні установи в Африці і посилити кадровий ресурс, у тому числі з акцентом на економіку.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ (CDTO) Дмитро Сенік.

Дипломат розповів, що МЗС планує низку заходів і ділових місій в африканські країни для популяризації нашого експорту, як тільки дозволять постпандемійні умови.

"Наразі ми обговорюємо з вітчизняним бізнесом попереднє опрацювання можливостей і аналіз країн для визначення стратегії виходу української продукції на ринки Африканського континенту. У нас вже є сталі системні ділові зв’язки з країнами Північної Африки, а в даному випадку ми робимо особливий наголос на так званий регіон Підсахарської Африки, де ми плануємо активізувати зусилля в напрямку експорту української продукції", - сказав Сенік.

За його словами, оскільки Африканський континент дуже динамічно розвивається, Україна може відіграти важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки цих країн, взяти участь в інфраструктурних та промислових проєктах, а також запропонувати африканським партнерам наші освітні програми.

Коментуючи потенційну конкуренцію з Росією за ринки Африки, яка звернула на них увагу раніше за Україну, заступник міністра зазначив, що вона можлива у різних сферах - від продовольства до машинобудування і суднобудування, від сільського господарства до технологій.

"Але, на відміну від Росії, яка намагається відновити свій радянсько-імперський вплив на цей регіон, наше завдання – відбудувати партнерські взаємовигідні відносини з країнами Африки, зарекомендувати себе в цих країнах як надійного партнера... Ми не в усіх країнах маємо послів, але плануємо в цьому році посилити дипломатичну присутність в Африці. Сподіваємось на відкриття нових дипломатичних установ і посилення кадрового ресурсу, у тому числі з акцентом на економіку", - зауважив він.

Сенік також акцентував, щоважливою складовою нашої експансії на континент є максимальна автоматизація процесів у посольствах в Африці.

У цьому контексті він поінформував, що МЗС планує перенести більшість послуг, насамперед консульських, у цифрову сферу.

"По-перше, це буде популяризувати Україну як передову ІТ-країну. По-друге, це дозволить мінімізувати будь-яку можливу корупційну складову", - вважає Сенік.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має намір посилити свою присутнуість на Африканському континенті.

"Президент доручив нам подати на його розгляд стратегічний документ щодо відносин з країнами Африки, і це доручення буде виконано. У 2021 році ми активно будемо працювати з Африканським континентом", - сказав міністр.

Міністр розраховує, що збільшення присутності в Африці буде вигідне українському бізнесу, Українській державі та українським громадянам.