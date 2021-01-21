МЗС планує вивести стратегічне партнерство зі США на новий рівень – Кулеба

Міністерство закордонних справ планує вже 2021 року вивести стратегічне партнерство із США на якісно новий рівень довіри та взаємодії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України та США. Плануємо вже 2021 року вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри та взаємодії», - написав дипломат.

Як повідомлялося, 20 січня набула офіційних повноважень адміністрація 46-го президента США Джо Байдена.