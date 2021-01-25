«Довіра» зареєструвала законопроєкт про захист прав побутових споживачів газу

Народні депутати від групи «Довіра» 25 січня зареєстрували законопроєкт №4635 щодо захисту прав побутових споживачів природного газу, який покликаний зупинити практику постійного підвищення цін на газ.

Про це під час Погоджувальної ради парламенту заявив голова депутатської групи «Довіра», ініціатор і співавтор законопроєкту Олег Кулініч, передає Укрінформ.

«У січні по всій країні відбулися акції протесту проти підвищення тарифів на енергоносії. Розпочалися вони з Полтавщини, яку я представляю в Верховній Раді. Депутатська група «Довіра» зареєструвала законопроєкт №4635 щодо захисту прав побутових споживачів природного газу. Він дає змогу Кабміну визначати максимальну ціну постачання для побутових споживачів, а також граничний рівень націнки. Крім того, врегульовується питання щодо постачальника «останньої надії» і вимоги до операторів газорозподільних систем», - зазначив Кулініч.

Він також нагадав, що ще 12 січня представники «Довіри» зареєстрували проєкт постанови №4580 щодо врегулювання цін на енергоносії, а також додав, що депутатська група «Довіра» готова підтримати й законодавчі ініціативи колег з інших фракцій і груп, які будуть спрямовані на здешевлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Законопроєктом №4635 пропонується внести зміни до закону «Про ринок природного газу», згідно з якими Кабмін отримує право приймати рішення щодо пільгових цін для населення у разі режиму надзвичайної ситуації та/або карантину; також визначати максимальну пільгову ціну постачання для побутових споживачів, а також граничний рівень націнки.

Окрім того, депутати групи «Довіра» пропонують ввести у законодавство норму, згідно з якою, у разі, якщо конкурс з визначення постачальника «останньої надії» не відбувся, Кабмін визначає таким постачальником компанію, єдиним акціонером якої є держава, тобто НАК «Нафтогаз України», строком на 1 рік.

Законопроєктом також пропонується встановити, що тимчасово, до 1 січня 2025 року, обов’язки по забезпеченню природним газом побутових споживачів покладаються на постачальника «останньої надії». При цьому, споживачам, які здійснили передоплату вартості газу іншим постачальникам або мають переплату вартості газу, постачання газу здійснюється після завершення терміну дії таких договорів або вичерпання такої переплати перед іншим постачальником. Водночас побутові споживачі і далі мають право на зміну постачальника природного газу.

Разом з тим, законопроєктом пропонується визначити, що оператор газорозподільної системи, який надає послуги побутовим споживачам, повинен мати не менше 100 тис. підключень. Такі зміни сприятимуть зменшенню тарифу на послуги розподілу природного газу, бо саме в операторів з найменшою кількістю споживачів найвищі тарифи. На сьогодні ж, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, оператор повинен мати не менше 50 тис. точок приєднання.

Законопроєктом пропонується доручити уряду до 1 квітня 2021 року розробити та впровадити механізм компенсації побутовим споживачам різниці між вартістю природного газу, сплаченою за січень 2021 року, та вартістю природного газу, розрахованою за граничною ціною на природний газ, встановленою КМУ.

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