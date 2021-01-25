Разумков відмовився коментувати санкції США проти Дубінського

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відмовився коментувати запроваджені міністерством фінансів США санкції проти народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це очільник парламенту заявив на брифінгу після завершення засідання Погоджувальної ради.

«Що стосується санкцій… Я не спілкувався з Олександром Анатолійовичем, і мені некоректно буде коментувати», - зауважив Разумков.

Як повідомлялося, 11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі закордонного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції США запроваджені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Окрім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV.

Народний депутат Андрій Деркач у травні 2020 р. оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це записи, датовані 2015-2016 роками. За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним із чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.