Зеленського очікують на фракції «Слуги народу»: про що говоритимуть

Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції о 18:00 очікують Президента Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам повідомив народний депутат від фракції "СН"? голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"На шосту вечора засідання фракції, очікуємо Президента. Порядок денний - будемо обговорювати законопроєкти, які є важливими цього тижня в порядку денному", - розповів Гетманцев.

Серед таких законопроєктів депутат назвав проєкт про Бюро економічної безпеки, про референдум та щодо обмеження дій колекторів.

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Окрім того, за словами Гетманцева, на засіданні монобільшість планує розглянути питання призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Голова комітету прогнозує, що більшість членів фракції підтримає Вітренка, але зазначив, що в колег є деякі запитання щодо цього, які спробують "розвіяти на вечірньому засіданні фракції".

Як повідомлялося, 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Постанову про це призначення підтримали лише 186 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Кабінет Міністрів 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. Також на нього було покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики.

Раніше голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що народні депутати від монобільшості на засіданні фракції 25 січня вирішать, чи повторно подаватимуть кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.