Зимова сесія ПАРЄ пройде наступного тижня у Страсбурзі

У Страсбурзі 25-29 січня пройде зимова пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу засідання через карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 буде проведено у «гібридному» форматі.

Делегати, за умови дотримання суворих санітарних норм, можуть бути фізично присутніми на засіданнях, дебатах і голосуваннях або працювати дистанційно. Це буде перша пленарна сесія ПАРЄ після січня 2020 року. Усі попередні були скасовані через пандемію коронавірусу.

За наполяганням постійної делегації Верховної ради України до порядку денної сесії включено питання порушення Росію прав людини в окупованому Криму. Асамблея проведе дебати з цієї проблематики без ухвалення резолюції.

Окрім цього, як заявив народний депутат Олексій Гончаренко, українська делегація оскаржуватиме повноваження російських парламентаріїв у ПАРЄ.

За терміновою процедурою також пройдуть дебати щодо арешту російського опозиційного політика Олексія Навального, про погіршення ситуації у Білорусі, а також загрози від великих ІТ-компаній свободі слова.

Делегації РФ не вдалося включити до обговорення в Асамблеї питання про нібито «заборону російської мови та інших мов національних меншин» в Україні. У ПАРЄ не підтримали цю російську ініціативу для включення до порядку денного сесії.

Серед деяких інших питань Асамблея обговорить і хвалить резолюції щодо етичних, правових і практичних питань проведення вакцинації проти COVID-19, а також про незалежність суддів у Польщі та Молдові.

Очікується, що до ПАРЄ звернуться та відповідатимуть на запитання делегатів генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, єврокомісар з питань юстиції Дід’є Рейндерс, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (як головуючої у Комітеті міністрів РЄ країни), а також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Делегати оберуть (або переоберуть) нових заступника генерального секретаря Ради Європи, генерального секретаря ПАРЄ, віцепрезидентів Асамблеї, суддів Європейського суду з прав людини від Греції і Швейцарії.

Україна висунула на пост віцепрезидента Асамблеї народного депутата Олександра Мережка, який з минулого року вже обіймає цю посаду.

Зимова сесія відбудеться з дотриманням жорстких санітарних заходів. Усі, хто має намір фізично потрапити на засідання, повинні будуть здати експрес-тест на коронавірус. Пункти тестування будуть розгорнуті перед палацом «Європа» у Страсбурзі. За умови негативного результату, який буде відомий за 15 хвилин після забору біологічного матеріалу, людей пропускатимуть у приміщення.