Немілостівого звільнили за його заявою - постанова Кабміну

Віталія Немілостівого звільнили з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості за поданою ним заявою.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова опублікована на Урядовому порталі.

"Звільнити Немілостівого Віталія Олександровича з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України згідно з поданою заявою", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у четвер звільнив із посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Коментуючи рішення, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважував, що поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою і усі мають бути рівними перед законом.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що патрульні поліцейські зупинили заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого за підозрою у керуванні автомобілем у нетверезому стані.

Чоловік, схожий на Немілостівого, нібито відмовився оформляти протокол, намагався піти з місця інциденту і навіть зчинив бійку з патрульними. Патрульна поліція підтвердила цю інформацію.

Заступник глави МВС Антон Геращенко раніше також повідомляв, що Немілостівий написав заяву про звільнення за власним бажанням. Згідно з повідомленням Геращенка у Фейсбуці, Немілостівий, який "проявив хамство і агресію по відношенню до поліцейських, в кінці кінців все таки розкаявся і визнав що поводився неналежно, порушив правила дорожнього руху – сів за кермо напідпитку, розвернувся через подвійну суцільну, чинив опір законним діям співробітників поліції".

Геращенко також повідомляв, що тепер суд дасть оцінку діям Віталія Немілостівого.