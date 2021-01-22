Єдність робить Україну сильнішою перед викликами минулого і майбутнього - Представництво ЄС
Як передає Укрінформ, про це йдеться у привітанні Представництва ЄС в Україні у Фейсбуці.
Європейські дипломати назвали День Соборності знаковою віхою для державотворчих зусиль українського народу.
«Ця визначна дата нагадує cуспільству про фундаментальну цінність – єдність, яка робить його сильнішим перед викликами як минулого, так і сьогодення. З цієї важливої нагоди ми вкотре наголошуємо на непохитній підтримці, яку Європейський Союз висловлює Незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України», - зазначається у привітанні Представництва ЄС в Україні.
Як відомо, в Україні 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, щорічно відзначається День Соборності.
Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення.