Єдність робить Україну сильнішою перед викликами минулого і майбутнього - Представництво ЄС

Європейський Союз у День Соборності України вкотре наголосив на непохитній підтримці незалежності, суверенітету нашої держави.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у привітанні Представництва ЄС в Україні у Фейсбуці.

Європейські дипломати назвали День Соборності знаковою віхою для державотворчих зусиль українського народу.

«Ця визначна дата нагадує cуспільству про фундаментальну цінність – єдність, яка робить його сильнішим перед викликами як минулого, так і сьогодення. З цієї важливої нагоди ми вкотре наголошуємо на непохитній підтримці, яку Європейський Союз висловлює Незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України», - зазначається у привітанні Представництва ЄС в Україні.

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Як відомо, в Україні 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, щорічно відзначається День Соборності.

Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення.