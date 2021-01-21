Пріоритети влади на 2021 рік: Зеленський провів нараду

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань, які стоять на порядку денному перед українською владою у 2021 році, та обговорив дорожню карту їхнього вирішення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента.

У зустрічі, зокрема, взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, народні депутати та голови комітетів парламенту, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники та радники.

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"Серед іншого, йшлося про зміни в державі, які відбуваються у зв’язку з пандемією. Було наголошено на важливості голосування пріоритетних законів, спрямованих на виконання реформ, що сприятимуть макроекономічному зростанню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окремо учасники наради зупинилися на підтримці представників бізнесу та населення. Значна частина зустрічі стосувалася економіки. Учасники зібрання відзначали, що у 2021-му очікується економічне зростання, також планується здійснити низку кроків та ініціатив задля узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд положень Угоди про асоціацію з ЄС.

"Важливим акцентом стала співпраця з міжнародними партнерами", - додали в пресслужбі Президента.

Прем’єр-міністр розповів, що уряд працює над реалізацією ініціативи Глави держави щодо іпотеки для молоді під 7%.

Також у планах – запровадження іменних стипендій для студентів і спеціальних премій.

«Коли ми йшли на вибори, ми обіцяли спрощення умов ведення бізнесу, доступні кредити та іпотеку для молодих сімей, підвищення матеріального забезпечення. Звичайно, пандемія коронавірусу внесла свої корективи та поставила перед нами нові неочікувані виклики, які потребували негайного вирішення. Але ми не повинні забувати про наші обіцянки й те, чого від нас очікують люди. У новому році ми повинні продовжити рух у напрямку втілення наших програмних положень для побудови успішної країни щасливих людей», – зазначив Глава держави.

Як повідомлялося, Верховна Рада збереться на наступне пленарне засідання 26 січня. 26-29 січня буде перший у новому році, але останній пленарний тиждень четвертої сесії парламенту дев'ятого скликання. П'ята сесія Верховної Ради дев'ятого скликання, згідно з Конституцію, має розпочатися у перший вівторок лютого - 2 лютого.

Фото: ОП