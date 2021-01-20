США залишатимуться непохитними у підтримці України – Крістіна Квін

США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, щоб вона була надійно захищеною в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Її заяву з нагоди інавгурації нового президента США Джо Байдена 20 січня оприлюднило посольство США в Україні.

«Поки новообраний президент та його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, щоб вона була заможною, демократичною та вільною, надійно захищеною в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, і стійкою проти російської агресії», - сказала Квін.

Вона також зауважила, що урочистості з нагоди інавгурації у Вашингтоні цього року мають зовсім інший вигляд – «ви не побачите ні юрб людей на нашій Національній алеї, ні традиційного урочистого параду». Таке рішення, за словами Квін, було ухвалене з міркувань здоров’я людей, що важливіше церемоніальної пишності.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден опівдні 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-го президента Сполучених Штатів.