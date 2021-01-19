Європарламент готує доповідь, у якій засуджується агресія Росії проти України

На розгляд Європарламенту винесено доповідь щодо імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС у 2020 році, яка містить положення про підтримку незалежності та суверенітету України та засуджує агресію РФ проти України та інших сусідніх держав.

Як повідомляє Укрінформ, цей проєкт, який представив депутат від Європейської Народної партії, голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер, оприлюднений на сайті Європарламенту.

«Європарламент… підтверджує засудження агресивної політики Росії щодо України, … порушення прав кримських татар, блокади (Росією) Азовського моря, захоплення українських газових родовищ у Чорному морі. Європарламент … залишається повністю відданим політиці невизнання незаконної анексії Криму, закликає Росію визнати свою відповідальність та використати свій вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, повною мірою виконувати зобов’язання за Мінськими угодами», - йдеться у документі.

Крім того, пропонується Європарламенту відзначити негативну роль РФ у кількох заморожених конфліктах та тиск, який вона чинить на найближчих сусідів ЄС, порушення Росією територіальної цілісності Грузії і Молдови. Водночас наголошується на важливості зобов’язань ЄС щодо підтримки суверенітету країн-партнерів, їх незалежності та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Європарламент… занепокоєний поширенням «гарячих» конфліктних зон у найближчому сусідстві Євросоюзу, як і наявністю заморожених конфліктів та фактичною окупацією Російською Федерацією територій, що належать суверенним державам; підкреслює необхідність для ЄС посилити дії із мирного врегулювання так званих заморожених конфліктів, шляхом діалогу з третіми країнами, які до них залучені, активно просувати пошук рішення на основі норм і принципів міжнародного права, Хартії ООН і заключного Гельсінського акта 1975 року, та збільшити підтримку цивільного населення, яке потерпає внаслідок конфліктів, внутрішньо переміщених осіб та біженців», - йдеться у проєкті документа.

При цьому наголошується, що нестабільність та непередбачуваність на кордонах Євросоюзу та у сусідстві з ним становить пряму загрозу безпеці ЄС та його країн-членів.

Голосування щодо затвердження представленої доповіді щодо імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС у 2020 році розпочнеться сьогодні, 19 січня, а його остаточні результати після внесення ймовірних уточнень будуть оголошені наступного дня, 20 січня.

Як повідомляв Укрінформ, під час пленарного засідання 19 січня європейські депутати висловилися за ґрунтовний перегляд відносин між Євросоюзом і Російською Федерацією з огляду на арешт 17 січня російського опозиційного політика Олексія Навального відразу після його повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після замаху на нього з використанням хімічної зброї.