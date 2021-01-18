В ОП назвали три пріоритети України у відносинах зі Штатами
Як передає Укрінформ, про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.
«Передусім, це підтримка США територіальної цілісності та суверенітету України, враховуючи військову допомогу», - сказав Жовква.
Він зауважив, що це питання завжди було важливим за всіх американських адміністрацій. У цьому контексті заступник керівника ОП нагадав, що у черговому оборонному бюджеті, який було схвалено обома палатами вже після подолання вето ще чинного президента Трампа, передбачені ті ж самі обсяги військової допомоги.
«А що іще важливіше — збільшення фінансування на постачання летального озброєння до України. Це має велике значення і сподіваємося, що цей пріоритет залишиться на порядку денному й для демократичної адміністрації», - зазначив дипломат.
Другим пріоритетом він назвав активне залучення США до процесу врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму. За словами Жовкви, формати і форми цього залучення можуть обговорюватися, водночас він спрогнозував, що «стовідсотково… це питання буде на радарі нової демократичної адміністрації».
Третім пріоритетним напрямом у комплексі двосторонніх відносин України і США має залишатися економічний блок.
«Нам потрібно, попри пандемію, нарощувати товарообіг. У нас був непоганий товарообіг до коронавірусу — $6 млрд. Але зараз, очевидно, він зменшується. Треба, щоб ми продовжили реалізацію тих самих проєктів, які ми вже маємо. Та одразу спадає на думку енергетика… Аграрна сфера — традиційна для наших відносин. Нові сфери, як IT, штучний інтелект, про це також можна говорити», - вважає заступник керівника ОП.
Жовква також зазначив, що не менш важливим пріоритетом є боротьба з корупцією.
«Тут ми дійсно будемо союзниками президента Байдена у проведенні антикорупційних заходів в Україні», - запевнив він.
Як повідомляв Укрінформ, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 46-го Президента США Джо Байдена.