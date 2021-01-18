В ОП назвали три пріоритети України у відносинах зі Штатами

Україна у двосторонніх відносинах з США передусім хоче зосередитися на підтримці США територіальної цілісності нашої країни, їх активному залученні до процесу врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму та економічній співпраці.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.

«Передусім, це підтримка США територіальної цілісності та суверенітету України, враховуючи військову допомогу», - сказав Жовква.

Він зауважив, що це питання завжди було важливим за всіх американських адміністрацій. У цьому контексті заступник керівника ОП нагадав, що у черговому оборонному бюджеті, який було схвалено обома палатами вже після подолання вето ще чинного президента Трампа, передбачені ті ж самі обсяги військової допомоги.

«А що іще важливіше — збільшення фінансування на постачання летального озброєння до України. Це має велике значення і сподіваємося, що цей пріоритет залишиться на порядку денному й для демократичної адміністрації», - зазначив дипломат.

Другим пріоритетом він назвав активне залучення США до процесу врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму. За словами Жовкви, формати і форми цього залучення можуть обговорюватися, водночас він спрогнозував, що «стовідсотково… це питання буде на радарі нової демократичної адміністрації».

Третім пріоритетним напрямом у комплексі двосторонніх відносин України і США має залишатися економічний блок.

«Нам потрібно, попри пандемію, нарощувати товарообіг. У нас був непоганий товарообіг до коронавірусу — $6 млрд. Але зараз, очевидно, він зменшується. Треба, щоб ми продовжили реалізацію тих самих проєктів, які ми вже маємо. Та одразу спадає на думку енергетика… Аграрна сфера — традиційна для наших відносин. Нові сфери, як IT, штучний інтелект, про це також можна говорити», - вважає заступник керівника ОП.

Жовква також зазначив, що не менш важливим пріоритетом є боротьба з корупцією.

«Тут ми дійсно будемо союзниками президента Байдена у проведенні антикорупційних заходів в Україні», - запевнив він.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 46-го Президента США Джо Байдена.