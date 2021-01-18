Шмигаль не бачить підстав для зміни уряду чи заміни окремих міністрів

Повної або часткової зміни складу уряду України найближчим часом не передбачається.

Як передає Укрінформ, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Не думаю, що варто говорити про зміну уряду чи зміни всередині уряду", - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання, чи очікує він найближчим часом чергових кадрових перестановок в уряді.

"Звісно, зміна самого уряду - це прерогатива парламенту і Президента. Стосовно заміни членів урядової команди я завжди говорю про те, що коли минає час, усі завершують свою каденцію на тій чи іншій посаді. Тому коли цей час прийде, ми про це говоритимемо. Сьогодні про таке вести розмову некоректно", - додав він.

Читайте також: Уряд лишив зарплати держслужбовців на рівні минулого року

Стосовно взаємодії з опозицією прем'єр наголосив, що завданням опозиції завжди є боротьба за владу. "Тому влада завжди є і має бути під тиском опозиції - в цьому полягає принцип демократії. Звісно, це незручно: іноді здається, що це заважає ефективно працювати. Але така політична складова привносить свою еволюційну складову в ефективний рух країни", - констатував Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила Шмигаля на посаду Прем'єр-міністра 4 березня 2020 року.