Опублікували закон, що дозволяє працювати на держслужбі до 70 років
Як передає Укрінформ, текст закону оприлюднено на сайті видання.
Згідно з документом, державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою.
Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.
Згідно з перехідними положеннями, закон набуває чинності з 15 січня.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 грудня 2020 року ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі" (№4096).
На думку авторів ініціативи, залишення державного службовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку сприятиме більш ефективному функціонуванню державного органу.
13 січня 2021 року закон підписав Президент України Володимир Зеленський.