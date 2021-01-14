Опублікували закон, що дозволяє працювати на держслужбі до 70 років

У газеті "Голос України" опубліковано закон “Про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на держслужбі.

Як передає Укрінформ, текст закону оприлюднено на сайті видання.

Згідно з документом, державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою.

Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Згідно з перехідними положеннями, закон набуває чинності з 15 січня.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 грудня 2020 року ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі" (№4096).

На думку авторів ініціативи, залишення державного службовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку сприятиме більш ефективному функціонуванню державного органу.

13 січня 2021 року закон підписав Президент України Володимир Зеленський.