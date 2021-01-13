Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для держслужбовців

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ передбачає, що державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на держслужбі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі має ухвалювати суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Документ також визначає, що термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш ніж на п'ять років, за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування ухвалює голова відповідної ради щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Відповідно до закону, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню COVID-19, призупинено дію положень закону «Про державну службу» та закону «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби.

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У новостворених органах державної влади, що були утворені протягом дії карантину, добір на посади державної служби в установленому Кабінетом Міністрів порядку не проводиться. Призначення на посади державної служби в таких органах здійснюється виключно за результатами конкурсу відповідно до положень закону «Про державну службу».

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» 16 грудня 2020 року.