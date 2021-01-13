КВУ підрахував, скільки законів ухвалили голосами монобільшості

КВУ підрахував, скільки законів ухвалили голосами монобільшості

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Укрінформ
Народні депутати від парламентської фракції "Слуга народу" минулого року забезпечили 226 голосів тільки за 16% ухвалених Верховною Радою законів. 

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Комітету виборців України, оприлюднені у Фейсбуці.

"Минулого року лише 16% законів було прийнято голосами монобільшості... Депутати «Слуги Народу», які мають права коаліції у ВР IX скликання, забезпечили 226 голосів лише за 16% прийнятих законів. Так, 226 або більше депутатів монобільшості проголосували за 37 із 230 законів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у КВУ, решта законів не були б ухвалені без голосів інших депутатських фракцій та груп. При цьому абсолютна більшість проєктів були ініційовані самими членами провладної команди: Президентом, урядом, народними депутатами монобільшості.

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За інформацією Комітету виборців, показники голосувань монобільшості постійно знижуються, починаючи з початку роботи ВР IX скликання. За рік у монобільшості залишилося лише 211 депутатів.

"Якщо у вересні 2019 року за прийняті закони в середньому голосували 231 народний депутат «Слуги Народу», то у вересні 2020 р. – 206 депутатів, а в грудні 2020 р. – 211 депутатів", - ідеться у повідомленні.

Голова КВУ Олексій Кошель вважає, що низькі показники роботи монобільшості пояснюються не лише загальним зменшенням відвідування Ради через коронавірус, а передусім, "це питання фракційної дисципліни та політичних розколів усередині політичної сили".

До уваги було взято голосування за закони, ухвалені ВРУ за період із 1 січня 2020 р. по 1 січня 2021 р. та підписані Президентом. Враховувалися результати фінального голосування, коли закон було прийнято в цілому.

Усього за рік було ухвалено 230 законів.

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