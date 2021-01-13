Закон про військово-цивільні адміністрації опублікували в «Голосі України»

Закон про правопорядок утворення військово-цивільних адміністрацій в ОТГ офіційно опубліковано в газеті Верховної Ради «Голос України». Він набуде чинності 14 січня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті «Голос України»

Йдеться про Закон України № 1120-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій». Законопроєкт має на меті визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій в об’єднаних територіальних громадах.

Згідно з Законом, військово-цивільні адміністрації населених пунктів — це тимчасові державні органи, що здійснюють на територіях відповідних територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, повноваження сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, сільських, селищних, міських голів та інші повноваження, визначені цим Законом.

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На думку ініціаторів законопроєкту, його ухвалення дозволить створити умови для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення у районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.