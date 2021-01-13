Закон про військово-цивільні адміністрації опублікували в «Голосі України»
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті «Голос України»
Йдеться про Закон України № 1120-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій». Законопроєкт має на меті визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій в об’єднаних територіальних громадах.
Згідно з Законом, військово-цивільні адміністрації населених пунктів — це тимчасові державні органи, що здійснюють на територіях відповідних територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, повноваження сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, сільських, селищних, міських голів та інші повноваження, визначені цим Законом.
На думку ініціаторів законопроєкту, його ухвалення дозволить створити умови для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення у районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.