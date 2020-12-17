Рада ухвалила закон щодо утворення військово-цивільних адміністрацій

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій" (№3913).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР.

За ухвалення документа в другому читанні і в цілому проголосували 265 народних депутатів.

"Законом внесено зміни до законів України “Про військово-цивільні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад", - йдеться у повідомленні.

Законом встановлено, що військово-цивільні адміністрації можуть утворюватися в об’єднаних територіальних громадах. При цьому, «військово-цивільні адміністрації об’єднаних територіальних громад згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів територіями територіальних громад можуть бути утворені у разі встановлення Центральною виборчою комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях».

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Як повідомляв Укрінформ, у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій" (№3913) Рада ухвалила 2 вересня 2020 року.