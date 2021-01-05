ЦВК вивчає можливість проведення виборів поблизу лінії фронту на Донбасі 28 березня

Центральна виборча комісія під час сьогоднішнього засідання звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Управління комунікації Секретаріату ЦВК.

"До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що висновки щодо організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей мають бути подані не пізніше 12 години 15 січня 2021 року.

У разі можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України місцевих виборів на окремих територіях вказаних областей в останню неділю березня 2021 року ЦВК має ухвалити рішення про призначення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року не пізніше 17 січня 2021 року.

Натомість у ЦВК зауважили, що законами України Комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

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"Разом з тим, зважаючи на необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в отриманні інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями. Тому з метою забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України Комісія ухвалила відповідне звернення до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА", - відзначили у ЦВК.

Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК на підставі відповідних висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки.

Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.