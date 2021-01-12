«Нормандські» радники завершили зустріч у Берліні

«Нормандські» радники завершили зустріч у Берліні

Укрінформ
У Берліні завершилася зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників.

Вона тривала трохи більш як 6 годин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Українську сторону представляли керівник ОП Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, представники РНБО.

Російську делегацію очолював заступник очільника Адміністрації президента Дмитро Козак.

Читайте також: Кулеба: Події найближчих днів покажуть, чи налаштована Росія на врегулювання на Донбасі

Це п'ята зустріч у Берліні після саміту 9 грудня 2019 року в Парижі.

До нормандського формату входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-