«Нормандські» радники завершили зустріч у Берліні
Укрінформ
У Берліні завершилася зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників.
Вона тривала трохи більш як 6 годин, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Українську сторону представляли керівник ОП Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, представники РНБО.
Російську делегацію очолював заступник очільника Адміністрації президента Дмитро Козак.
Це п'ята зустріч у Берліні після саміту 9 грудня 2019 року в Парижі.
До нормандського формату входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.