СБУ закрила справу щодо можливої держзради Кучми і Єрмака

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження щодо ймовірної державної зради експрезидента України Леоніда Кучми та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака під час переговорів у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці народний депутат від «Євросолідарності» Володимир В'ятрович, за заявою якого і було відкрито відповідне провадження.

Він опублікував постанову слідчого СБУ, в якій йдеться, що кримінальне провадження закрито "у зв’язку із відсутністю події кримінального правопорушення”.

«В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не отримано будь-яких фактичних даних щодо вчинення особами, які входили до складу української делегації під час переговорів 11.03.2020 у місті Мінськ Республіки Білорусь, у тому числі Кучмою Л.Д. та Єрмаком А.Б., злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України», - зазначили в СБУ.

Як повідомлялося, Служба безпеки України на виконання рішення Шевченківського районого суду м. Києва від 23 квітня 2020 року та на підставі звернення від народного депутата В’ятровича відкрила кримінальне провадження щодо ймовірної державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську.

В’ятрович вимагав порушити справу за результатами зустрічі ТКГ в Мінську 11 березня 2020 року, на якій за участю Єрмака і Кучми, а також заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака сторони досягли домовленостей щодо створення "Консультативної ради" за участю представників ОРДЛО.

13 березня представники партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та ОБСЄ залишається незмінним.