ЄС має надати Україні чітку перспективу членства – глава дому Габсбургів
Про це заявив онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I, президент "Пан'європейського руху Австрії" Карл фон Габсбург під час онлайн-конференції з нагоди свого 60-річчя, передає кореспондент Укрінформу.
"Я також виступаю за оновлення політики сусідства щодо України до конкретної політики з перспективою вступу", - заявив глава дому Габсбургів.
Він наголосив на важливості приєднання до ЄС шести країн Південно-Східних Балкан, що відповідає європейським безпековим інтересам та не допустить посилення там впливу інших країн, у т.ч. Росії. Водночас, як підкреслив фон Габсбург, потрібно приділити увагу і Східній Європі, країни якої також вбачають своє майбутнє у Європі.
"Ми також маємо дивитись на Схід, де така держава як Україна своїм Євромайданом або так званою Революцією гідності чітко дала зрозуміти, що її громадяни вбачають своє майбутнє у Європі, а не під російським домінуванням", - заявив він.
За його словами, у країнах на Сході Європи все ще є проблеми, як, наприклад, недотримання принципу верховенства права та корупція, але це – європейські країни.
"Той, хто всерйоз сприймає європейське об’єднання, мусить робити так, щоб кожна європейська країна могла приєднатися до Європейського Союзу", - переконаний фон Габсбург.
Він також вказав на ослаблення ваги європейських країн на міжнародній арені, що виявилося "під час війн на Балканах після розпаду Югославії, а також російської агресії проти України". У цьому контексті фон Габсбург наголосив на важливості вироблення Євросоюзом єдиної зовнішньої політики.
Фото: AFP