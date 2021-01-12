ЄС має надати Україні чітку перспективу членства – глава дому Габсбургів

Євросоюз має трансформувати свою Європейську політику сусідства щодо України у конкретну політику, яка передбачатиме перспективу членства в ЄС.

Про це заявив онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I, президент "Пан'європейського руху Австрії" Карл фон Габсбург під час онлайн-конференції з нагоди свого 60-річчя, передає кореспондент Укрінформу.

"Я також виступаю за оновлення політики сусідства щодо України до конкретної політики з перспективою вступу", - заявив глава дому Габсбургів.

Він наголосив на важливості приєднання до ЄС шести країн Південно-Східних Балкан, що відповідає європейським безпековим інтересам та не допустить посилення там впливу інших країн, у т.ч. Росії. Водночас, як підкреслив фон Габсбург, потрібно приділити увагу і Східній Європі, країни якої також вбачають своє майбутнє у Європі.

"Ми також маємо дивитись на Схід, де така держава як Україна своїм Євромайданом або так званою Революцією гідності чітко дала зрозуміти, що її громадяни вбачають своє майбутнє у Європі, а не під російським домінуванням", - заявив він.

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За його словами, у країнах на Сході Європи все ще є проблеми, як, наприклад, недотримання принципу верховенства права та корупція, але це – європейські країни.

"Той, хто всерйоз сприймає європейське об’єднання, мусить робити так, щоб кожна європейська країна могла приєднатися до Європейського Союзу", - переконаний фон Габсбург.

Він також вказав на ослаблення ваги європейських країн на міжнародній арені, що виявилося "під час війн на Балканах після розпаду Югославії, а також російської агресії проти України". У цьому контексті фон Габсбург наголосив на важливості вироблення Євросоюзом єдиної зовнішньої політики.

Фото: AFP