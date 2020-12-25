Парламент Грузії прийняв резолюцію щодо інтеграції до ЄС та НАТО

Парламент Грузії прийняв резолюцію щодо інтеграції до ЄС та НАТО

Укрінформ
Парламент Грузії одноголосно підтримав проєкт резолюції про прагнення республіки вступити в Євросоюз і НАТО.

Голосування в прямому ефірі транслювалося на сайті законодавчого органу, повідомляє Укрінформ.

"Безальтернативним пріоритетом зовнішньої політики Грузії є членство в Організації Північноатлантичного договору. Трансатлантична єдність є найважливішою умовою зміцнення світової безпеки", - йдеться в тексті резолюції, яку підтримав 81 депутат.

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Також зазначається, що безальтернативним пріоритетом Грузії у зовнішній політиці також є повноправне членство в ЄС. Крім того, в резолюції наголошується, що країна виступає за виключно мирне врегулювання конфліктів.

Нагадаємо: раніше виконувач обов'язків прем'єр-міністра Грузії Георгій Гахарія, представляючи в парламенті програму свого майбутнього уряду, заявив про намір Тбілісі подати офіційну заявку на вступ до ЄС через чотири роки.

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