Парламент Грузії прийняв резолюцію щодо інтеграції до ЄС та НАТО

Парламент Грузії одноголосно підтримав проєкт резолюції про прагнення республіки вступити в Євросоюз і НАТО.

Голосування в прямому ефірі транслювалося на сайті законодавчого органу, повідомляє Укрінформ.

"Безальтернативним пріоритетом зовнішньої політики Грузії є членство в Організації Північноатлантичного договору. Трансатлантична єдність є найважливішою умовою зміцнення світової безпеки", - йдеться в тексті резолюції, яку підтримав 81 депутат.

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Також зазначається, що безальтернативним пріоритетом Грузії у зовнішній політиці також є повноправне членство в ЄС. Крім того, в резолюції наголошується, що країна виступає за виключно мирне врегулювання конфліктів.

Нагадаємо: раніше виконувач обов'язків прем'єр-міністра Грузії Георгій Гахарія, представляючи в парламенті програму свого майбутнього уряду, заявив про намір Тбілісі подати офіційну заявку на вступ до ЄС через чотири роки.