НАЗК назвало умову поновлення держфінансування «Голосу»

Через зазначення недостовірних відомостей у партійних фінансових звітах Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у 2020 році зупинило фінансування двох парламентських політичних партій - «ВО «Батьківщина» та «Голос».

Про це на запит Укрінформу відповіли в НАЗК, коментуючи звинувачення партії "Голос" щодо начебто наявності політичної складової у рішеннях щодо призупинення фінансування партії.

"У 2020 році НАЗК призупинило фінансування двох парламентських політичних партій. Заяви про «політичний тиск» із боку НАЗК є безпідставними. НАЗК зупинило фінансування двох парламентських політичних партій через зазначення недостовірних відомостей у звітах. Це політичні партії «ВО «Батьківщина» та «Голос». За результатами аналізу звітів партій фінансування призупинено до усунення порушень", - пояснили в НАЗК.

При цьому, на сьогодні «ВО «Батьківщина» вже подала уточнюючий звіт, у якому усунула порушення, унаслідок чого НАЗК відновило державне фінансування цієї політичної сили.

Як очікують у НАЗК, партія «Голос» також у найкоротші строки надасть уточнюючий звіт, після чого фінансування партії буде відновлено.

Так, НАЗК встановило, що партія «Голос» оформила низку договорів із фізичними особами-підприємцями на суму близько 1,1 млн грн щодо послуг, виконання яких документально належним чином не підтверджено. Серед таких послуг — медійний моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження тощо. Крім того, встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із зупиненням фінансування партії.

«Закиди про начебто «політичний тиск» не мають жодних підстав. НАЗК чітко вказало, які порушення були виявлені у звітах партій. НАЗК сподівається, що партія «Голос» у найкоротші строки надасть уточнюючий звіт, який може бути підставою для відновлення державного фінансування», — зазначив заступник голови НАЗК Іван Пресняков.

«Ми розуміємо, наскільки важливим є державне фінансування для розвитку політичних партій в Україні. НАЗК зацікавлене в тому, щоб партії вели доброчесну діяльність — для цього створено спеціальні роз’яснення, готується запуск у промислову експлуатацію електронного реєстру звітів POLITDATA», — додав заступник голови НАЗК.

Як повідомляють в агентстві, наразі до НАЗК надійшли звіти від таких парламентських партій: «ВО» Батьківщина» — І квартал; «Голос» — І та ІІ квартали; «Опозиційна платформа — За життя» — І квартал; «Європейська солідарність» — І квартал; «Слуга народу» — І та ІІ квартал.

Перевірки звітів партії «Слуга народу» за І та ІІ квартал наразі тривають, оскільки їх було подано 31 грудня 2020 року.

Аналіз усіх звітів політичних партій розміщується на сайті НАЗК.

У березні 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України № 553–IX, який визначає, що партії мають подавати звіти не пізніше ніж на 40-й день після закінчення карантинних заходів в Україні.

У прийнятому Верховною Радою державному бюджеті на 2021 рік на фінансування партій передбачено в сумі 697 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Національна агенція з питань запобігання корупції призупинила фінансування партії “Голос”, оскільки партія сплатила за оренду офісів кількох територіальних організацій за рахунок коштів державного фінансування.