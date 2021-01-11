НАЗК призупинило державне фінансування партії «Голос»

Національна агенція з питань запобігання корупції призупинила фінансування партії “Голос”, оскільки партія сплатила за оренду офісів кількох територіальних організацій за рахунок коштів державного фінансування.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар політичної сили Ярема Дух.

“У НАЗК є дві претензії: по-перше, до оформлення угод та актів виконаних робіт у наших підрядників, по-друге — до того, що ми сплатили орендну плату за офіси трьох територіальних організацій з державних рахунків”, - зауважив Дух.

За його словами, юристи партії наразі вивчають рішення НАЗК і визначаються, яким чином на нього реагувати.

У свою чергу, голова партії Кіра Рудик заявила, що у політсилі розглядають варіанти оскарження цього рішення агенції.

Згідно до закону “Про політичні партії” державне фінансування статутної діяльності політичної партії зупиняється за рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції у разі:

1) неподання політичною партією звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у встановлений цим Законом строк;

2) подання політичною партією звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленого з грубим порушенням встановлених вимог, або звіту, який містить недостовірні відомості про майно політичної партії чи кошти або витрати політичної партії в розмірі більше двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного календарного року.

Національне агентство з питань запобігання корупції приймає рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії до усунення політичною партією причин, що зумовили зупинення державного фінансування її статутної діяльності.

У разі усунення політичною партією причин, які зумовили зупинення державного фінансування її статутної діяльності, Національне агентство з питань запобігання корупції не пізніш як через п’ять днів після отримання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру з усунутими недоліками розглядає питання про відновлення державного фінансування статутної діяльності відповідної політичної партії. Державне фінансування статутної діяльності політичної партії відновлюється з початку кварталу, наступного за кварталом, в якому прийнято рішення про відновлення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Державне фінансування статутної діяльності політичної партії зупиняється також у разі подання політичною партією до Національного агентства з питань запобігання корупції заяви про часткову відмову від державних грошей.

У понеділок голова партії "Голос" Кіра Рудик, як повідомила пресслужба політсили, заявила, що НАЗК призупинило державне фінансування для партії «Голос», і "ми розцінюємо це як тиск на незалежну партію".