Повідомлення про «послаблення» Лондоном санкцій проти РФ є інсинуаціями Кремля – МЗС

Велика Британія не запроваджувала жодних нововведень у санкційному режимі проти РФ, а розтиражовані російськими ЗМІ повідомлення про нібито послаблення Лондоном санкцій проти Росії є черговими інсинуаціями Кремля.

Про це заявив Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко.

«Насправді, це (повідомлення російських ЗМІ про буцімто «послаблення» Великою Британією санкційного режиму щодо Криму - ред.) - видавання бажаного за дійсне», - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що 1 січня 2021 року Велика Британія вийшла зі складу Європейського Союзу, і Сполучене Королівство вже як держава - не член ЄС розпочало процедуру перенесення європейських санкційних режимів, зокрема, щодо РФ, до власного національного законодавства.

У цьому контексті речник МЗС зауважив, що загальна ліцензія британського міністерства фінансів для морських портів Криму відтворила санкційний відступ від рішення Ради ЄС 2014/145/CFSP.

«Такий відступ існує із 2017 року. І раніше була можливість здійснення розрахунків за основоположні потреби у кримських портах, зокрема, придбання продуктів харчування, ліків, оплату лікування. Ні про які інші нововведення мова не йде», - акцентував речник МЗС.

Дипломат нагадав, що 1 січня 2021 року набула чинності угода про стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Сполучене Королівство залишається одним із найпотужніших і найбільш послідовних партнерів України у світі, продовжує надавати вагому політичну та практичну підтримку суверенітету і територіальній цілісності нашої держави у контексті протидії російській агресії. Велика Британія також є одним зі світових лідерів у питанні запровадження та збереження міжнародних санкцій проти РФ.

«Відтак, розглядаємо повідомлення про нібито послаблення Лондоном санкцій проти Росії як чергові російські інсинуації», - резюмував Ніколенко.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Велика Британія дозволила своїм суднам заходити у порти окупованого українського Криму “в екстрених випадках”.