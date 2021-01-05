У комітеті Ради кажуть, що не отримували клопотання про позачергові вибори мера Харкова

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не отримував клопотання секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова про призначення виборів мера міста.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє "Суспільне", посилаючись на лист керівника відділу роботи з публічною інформацією Олександра Кузьміна, отриманий як відповідь на запит.

"До Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не надходило клопотання Харківської міської ради про призначення позачергових виборів Харківського міського голови", — йдеться у листі.

Відповідаючи на запитання журналістів 5 січня щодо того, чи направляв він звернення до Верховної Ради, Терехов сказав, що вже коментував це, а на уточнюючу репліку додав: "Я щось зробив не по закону? Я все виконав, усі норми закону".

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня колишній Харківський міський голова, ексголова Харківської ОДА та екснардеп Михайло Добкін під час новорічного відеозвернення у Telegram натякнув, що претендує на посаду мера Харкова на позачергових виборах.

30 грудня після сесії міської ради нового скликання Ігор Терехов сказав журналістам, що міська влада звернеться до Верховної Ради з приводу призначення позачергових виборів міського голови 31 грудня: "У нас є 15 днів за законом (з моменту смерті Харківського міського голови Геннадія Кернеса - ред.). Юристи вже готують відповідне звернення. Завтра я його підпишу, і воно буде направлене до Верховної Ради. До речі, 31 грудня – останній день подачі відповідної заяви".

17 грудня секретар міськради Терехов повідомив журналістам, що звернення до парламенту з приводу призначення позачергових виборів у Харкові він направить "у встановлений законом термін".

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Раніше голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська заявляла, що оголошення позачергових виборів лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте на роки, як то вже було неодноразово.

В ніч проти 17 грудня Харківський міський голова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних із коронавірусом. Останні дні він перебував на цілодобовому гемодіалізі через відмову обох нирок.

23 грудня Геннадія Кернеса поховали на Алеї почесних громадян міського кладовища №2 у Харкові.