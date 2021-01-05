У комітеті Ради кажуть, що не отримували клопотання про позачергові вибори мера Харкова
Про це, передає Укрінформ, повідомляє "Суспільне", посилаючись на лист керівника відділу роботи з публічною інформацією Олександра Кузьміна, отриманий як відповідь на запит.
"До Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не надходило клопотання Харківської міської ради про призначення позачергових виборів Харківського міського голови", — йдеться у листі.
Відповідаючи на запитання журналістів 5 січня щодо того, чи направляв він звернення до Верховної Ради, Терехов сказав, що вже коментував це, а на уточнюючу репліку додав: "Я щось зробив не по закону? Я все виконав, усі норми закону".
Як повідомляв Укрінформ, 1 січня колишній Харківський міський голова, ексголова Харківської ОДА та екснардеп Михайло Добкін під час новорічного відеозвернення у Telegram натякнув, що претендує на посаду мера Харкова на позачергових виборах.
30 грудня після сесії міської ради нового скликання Ігор Терехов сказав журналістам, що міська влада звернеться до Верховної Ради з приводу призначення позачергових виборів міського голови 31 грудня: "У нас є 15 днів за законом (з моменту смерті Харківського міського голови Геннадія Кернеса - ред.). Юристи вже готують відповідне звернення. Завтра я його підпишу, і воно буде направлене до Верховної Ради. До речі, 31 грудня – останній день подачі відповідної заяви".
17 грудня секретар міськради Терехов повідомив журналістам, що звернення до парламенту з приводу призначення позачергових виборів у Харкові він направить "у встановлений законом термін".
Раніше голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська заявляла, що оголошення позачергових виборів лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте на роки, як то вже було неодноразово.
В ніч проти 17 грудня Харківський міський голова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних із коронавірусом. Останні дні він перебував на цілодобовому гемодіалізі через відмову обох нирок.
23 грудня Геннадія Кернеса поховали на Алеї почесних громадян міського кладовища №2 у Харкові.