Уряд призначив Ткаченку заступника

Кабінет Міністрів призначив Артема Льозіна заступником міністра культури та інформаційної політики України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Кабінет Міністрів прийняв розпорядження про призначення Льозіна Артема Сергійовича заступником міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації", - йдеться у повідомленні.

Фото: detector.media

Льозін закінчив КПІ, здобувши ступінь магістра комп'ютерних наук і систем. Має 11-річний досвід управління діджитал-проєктами і впровадження цифрових інновацій в корпоративній сфері.

Як повідомляється, відтепер у міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка є перший заступник і четверо заступників.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 5 січня Кабмін прийняв низку кадрових рішень.