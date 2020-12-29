Кулеба - про відносини з Угорщиною: «Танців з бубном» на території України ми не допустимо

Україна і Угорщина мають знайти спільний знаменник на основі взаємної поваги, виходячи з того, що етнічні угорці є громадянами України.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю газеті «День».

Дипломат зазначив, що під час першої розмови з угорським колегою Петером Сіярто, яка відбулась наприкінці травня у Будапешті, він сказав, що реально можна перезавантажити українсько-угорські відносини, але на цьому шляху буде багато перешкод, і «все, що відбувалось потім, підтверджує ту розмову».

«Але Угорщина є нашим сусідом, і вона не має якихось агресивних планів щодо України. Угорщина є членом ЄС і НАТО, і ми повинні знайти спільний знаменник на основі взаємної поваги. Угорщина має поважати нас, ми маємо поважати Угорщину. Жодних «танців з бубном» на території України ми не допустимо. Це наша земля, це наші люди. Етнічні угорці є громадянами України, і головне — вони є невід’ємною частиною нашого суспільства», - сказав Кулеба.

У цьому контексті дипломат зауважив, що всі антиугорські істерії, які деякі сили намагаються розганяти в соцмережах, - «це істерія не проти угорців, це істерія проти таких самих українців, як і всі інші, бо ми всі є частиною одного тіла — тіла України».

Стосовно того, що Україна, буцімто, погіршила умови для угорської меншини в нашій країні після того, як було скасовано положення закону УРСР щодо національних меншин, міністр акцентував, що кожна країна має право ухвалювати те законодавство, яке вона вважає за необхідне, з дотриманням своїх міжнародних зобов’язань.

«Справді, було ухвалено закон про освіту. Ми, Україна, визначаємо, якою буде освітня система в Україні, а ні Росія, ні Угорщина, ні Польща, ні США, ні Китай. Венеційська комісія, орган Ради Європи, зробила до цього закону низку зауважень і рекомендацій. Ми їх виконали і привели закон у відповідність до своїх міжнародних зобов’язань.

Усе, тема закрита. Все інше: закон УРСР, закон України 1990, 2000 років — це все політична дискусія, риторика, яка не має впливати на якість законодавчого регулювання», - підкреслив Кулеба.