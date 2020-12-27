У Раді зареєстрували законопроєкт щодо інституту старост

У Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» №4535.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Проєктом закону пропонується удосконалення правового регулювання інституту старост задля подальшого його розвитку.

Так, передбачається у законі «Про місцеве самоврядування в Україні» внести зміни до визначення поняття «старостинський округ» з метою запровадження інституту старост у тому числі для міст не адміністративних центрів громад; удосконалити правові норми статті 26 закону задля надання можливості органам місцевого самоврядування затверджувати старостинські округи та положення про старосту; внести зміни до статті 54-1 закону з метою уточнення статусу старост.

Як відзначив один з авторів проєкту, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін, законопроєкт, зокрема, передбачає, що староста більше не входить у виконком за посадою, проте матиме широкий набір повноважень – зокрема, гарантовано зможе виступати у виконкомі, на засіданнях ради, в інших органах, утворених радою громади, інформує портал Децентралізація.

Також, згідно з законопроєктом, голова громади буде зобов’язаний обговорювати з громадою всі кандидатури на посаду старости, тобто публічні консультації стануть обов’язковими. Крім того, у громадах не буде величезних або дуже дрібних старостинських округів. Критерій з кількості населення старостинського округу - 1500 осіб, що співвідноситься з найменшою громадою. "Законопроєкт надає право робити винятки з цього положення (для гірських або територій з низькою щільністю населення, наприклад), тому громади можуть сформувати і менші округи, однак занадто великими їх зробити вже не вдасться», - повідомив автор проєкту.

Законопроєкт також конкретизує «представницький» мандат старости і чітко вказує, що він не може суміщати свою діяльність з іншою посадою - бути депутатом районних, обласних рад, мати іншу оплачувану роботу тощо.

Наголошується, що законопроєкт не матиме зворотної сили, отже, не стосуватиметься призначення старост, яке вже відбулося, або відбудеться до того, як запропоновані зміни набудуть чинності.

Як повідомлялося, зараз старости призначаються радою громади за поданням голови громади, при цьому зараз подекуди не береться до уваги думка жителів сіл і селищ у цьому питанні, бо ради і голови громад не зобов’язані за законом цього робити. Крім того, чинне законодавство не містить норм, які б дозволяли радам новостворених громад формувати старостинські округи. Потребують конкретизації також норми щодо можливості поєднувати посаду старости з іншою діяльністю.

За інформацією Мінрегіону, наразі у результаті децентралізації створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тис. та сформовано 136 районів замість 490, що передбачає і скорочення кількості райдержадміністрацій. 6 грудня набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», який дозволить провести реорганізацію місцевих органів влади відповідно до нового адмінтерустрою. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявляв, що реформу децентралізації мають завершити у 2021 році.