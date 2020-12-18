Чернишов пояснив, як пройде розподіл майна і передача повноважень громадам

Процеси розмежування майна та передачі повноважень від райдержадміністрацій до територіальних громад пройдуть швидко та контрольовано.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час робочої поїздки в Харківську область, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі в нас етап, який передбачає передусім розмежування майна, призначення нових голів районних державних адміністрацій та ефективну співпрацю РДА з мешканцями задля розвитку. 16 грудня урядом було прийнято відповідні постанови, які врегулюють розмежування майна та передачу повноважень, і це відбудеться організовано, контрольовано та швидко», - сказав Чернишов.

Він додав, що міністерство проводить відповідні наради та консультативні зустрічі з головами громад і представниками обласних державних адміністрацій по всій Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня Кабінет Міністрів затвердив документи, необхідні для започаткування процесу утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, та ухвалив порядок, за яким відбуватиметься, зокрема, передача майна, прав та обов’язків РДА, що припинили роботу у зв’язку зі зміною адмінтерустрою.

За даними Мінрегіону, у результаті децентралізації влади в Україні створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисяч і утворено 136 районів замість 490.

Передбачається, що 320 районних державних адміністрацій буде реорганізовано через приєднання до 100 РДА в адміністративних центрах нових районів, а ще із 40 будуть утворені 13 РДА в нових районах, де раніше була відсутня районна державна адміністрація.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявляв, що реформу децентралізації мають завершити у 2021 році.

17 та 18 грудня Чернишов перебуває на Харківщині.