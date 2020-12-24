Візит депутата Шевченка до Білорусі не вплине на офіційну дипломатію — МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що поїздка народного депутата України Євгенія Шевченка до Білорусі не матиме негативного впливу на офіційну дипломатію.

Про це глава МЗС сказав у ефірі одного з телеканалів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується поїздки депутата — у нас депутати мають право висловлювати свою позицію. Я знайомлюся з результатами візиту пана Шевченка, щоб зрозуміти його зустрічі. Я бачив лише одну зустріч по парламентській лінії — те, що було публічно в новинах. Але подібний візит не має негативного впливу на офіційну дипломатію, тому що офіційна позиція України є дуже чіткою: ми були, є і будемо на боці білоруського народу", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, народний депутат Євгеній Шевченко (фракція партії "Слуга народу") на своєму Телеграм-каналі 21 грудня поінформував, що перебуває у Мінську. Зокрема, він зустрівся з головою комісії з міжнародних відносин Національних зборів Білорусі.

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія на пресконференції 22 грудня заявив, що Шевченко офіційно перебуває у відпустці.