Аваков вручив послу Італії в Україні пам’ятний знак МВС

«Міністр внутрішніх справ подякував за плідну співпрацю послу, який наразі завершує свою каденцію, та вручив пам’ятний знак МВС», - йдеться у повідомленні.

За словами Авакова, за час перебування на посаді Ла Чечіліа вдалося активізувати взаємодію в Українсько-Італійській Раді з економічного, промислового та фінансового співробітництва, де співголовують глава МВС України та міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо.

Одним зі спільних проєктів МВС та італійських колег стала угода про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Ще одним важливим напрямом співпраці є підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Нацгвардією України та Військами карабінерів Міністерства оборони Італії. Було підписано і Меморандум про взаєморозуміння між ДСНС та Італійським департаментом цивільного захисту.

Аваков окремо подякував італійській стороні за гуманітарну допомогу в боротьбі з наслідками негоди на Прикарпатті.

Зі свого боку, Ла Чечіліа заявив, що Італія вдячна Україні за делегацію лікарів, які прибули у скрутний час, щоб допомогти в лікуванні хворих на COVID-19.

Як повідомлялося, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19. Українські лікарі перебували в Італії три тижні.

Фото: МВС