Короткостроковою метою відносин з РФ є мирне співіснування - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитра Кулеба вважає, що короткостроковою метою відносин України з Російською Федерацією має бути принцип мирного співіснування.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що короткострокова мета наших відносин з Російською Федерацією - це вихід на принцип мирного співіснування. Зараз є війна між Росією і Україною, це факт. Ми маємо припинити війну, повернути мир в Україні, відновити нашу територіальну цілісність", - сказав глава МЗС.

Водночас він підкреслив, що навіть за умови досягнення цього стратегічні цілі РФ щодо України залишаться незмінними. За його словами, йдеться про "деструктивні, руйнівні сили".

"Тому вихід на принцип мирного співіснування відповідав би інтересам України. Потім, зі зміною політики, і це вже така довгострокова мета, коли Росія усвідомить неминучість української незалежності, українського суверенітету, українського існування як частини західного світу та члена НАТО і ЄС, ми можемо перейти до принципу співіснування, тобто коли ми будемо просто терпіти одне одного, що називається, і дивитися в нові можливості", - заявив Кулеба.

Після цього, на його думку, можна буде розглядати подальші можливості в контексті відносин з Росією.

Міністр зауважив, що дуже важко порушувати тему взаємодії з РФ в широкому контексті, але "серйозна, предметна, спокійна розмова про Росію Україні потрібна".