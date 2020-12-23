Робота на «дистанційці»: комітет рекомендує Раді внести зміни у закони про працю

Парламентський Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні й в цілому законопроєкт щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет за результатами розгляду схвалив текст порівняльної таблиці до законопроєкту і рекомендує Верховній Раді ухвалити проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи №4051 у другому читанні та в цілому", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом пропонується унормувати питання дистанційної та надомної праці.

Зокрема, проєкт передбачає внесення змін до деяких статей Кодексу законів про працю та Закону "Про охорону праці".

Змінами пропонується розмежувати поняття надомної праці та дистанційної праці; прописати понятійний апарат; передбачити для роботодавців можливість ознайомлювати працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями та іншими документами із використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв’язку.

Проєкт також пропонує встановити, що при укладенні трудового договору про дистанційну роботу роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, а також з вимогами щодо охорони праці при роботі з обладнанням та засобами, рекомендованими або наданими цим роботодавцем.

Також зміни передбачають можливість встановлювати за письмовим взаємним погодженням режим праці із саморегульованим часом початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня на визначений строк або безстроково як при прийнятті на роботу.

Передбачається, що при надомній роботі на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи та організації, якщо інше не передбачено у трудовому договорі.

Крім того, законопроєкт пропонує надати працівнику можливість вимагати від роботодавця тимчасовий (до 2-х місяців) перехід на дистанційну роботу у випадку, якщо на робочому місці щодо нього було вчинено дії, що містять ознаки дискримінації.

Працівнику, який має дитину віком до 3 років або здійснює догляд за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, надається можливість виконувати свою роботу на умовах дистанційної роботи.

Як повідомлялося, у першому читанні законопроєкт №4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи" був ухвалений 3 листопада.