«Слуга народу» подасть звіт за перший квартал 2020 року у січні – Корнієнко

Партія "Слуга народу" планує подати фінансовий звіт за перший квартал 2020 року на початку січня.

Про це голова партії Олександр Корнієнко повідомив на пресконференції 22 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

Корнієнко нагадав, що, відповідно до закону, у партії є право поки не здавати фінансовий звіт.

"Але ми не будемо до кінця карантину чекати, ми про це вже казали. Найближчим часом, я думаю, що на початку січня, будемо здавати звіт за перший квартал, потім, майже відразу з невеликою перервою, - за другий, і далі вже будемо підтягувати третій і четвертий. Я думаю, ми точно не пізніше колег третій і четвертий квартал здамо", - сказав політик.

Він також зауважив, що партія "Слуга народу" віддала 140 млн грн в Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Як повідомлялося, Комітет виборців України 14 грудня заявив, що партія «Слуга народу» досі не оприлюднила звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за І квартал 2020 року. Звіт мав бути поданий не пізніше початку травня, але через зміни до Закону «Про політичні партії в Україні» подання звітів було перенесено до завершення карантину.

Кабінет Міністрів продовжив карантинні обмеження в Україні до 28 лютого 2021 року.