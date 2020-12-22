«Слуга народу» подасть звіт за перший квартал 2020 року у січні – Корнієнко
Про це голова партії Олександр Корнієнко повідомив на пресконференції 22 грудня, передає кореспондент Укрінформу.
Корнієнко нагадав, що, відповідно до закону, у партії є право поки не здавати фінансовий звіт.
"Але ми не будемо до кінця карантину чекати, ми про це вже казали. Найближчим часом, я думаю, що на початку січня, будемо здавати звіт за перший квартал, потім, майже відразу з невеликою перервою, - за другий, і далі вже будемо підтягувати третій і четвертий. Я думаю, ми точно не пізніше колег третій і четвертий квартал здамо", - сказав політик.
Він також зауважив, що партія "Слуга народу" віддала 140 млн грн в Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Як повідомлялося, Комітет виборців України 14 грудня заявив, що партія «Слуга народу» досі не оприлюднила звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за І квартал 2020 року. Звіт мав бути поданий не пізніше початку травня, але через зміни до Закону «Про політичні партії в Україні» подання звітів було перенесено до завершення карантину.
Кабінет Міністрів продовжив карантинні обмеження в Україні до 28 лютого 2021 року.