Арахамія розповів, що планує розглянути Рада у січні

Верховна Рада з січня наступного року планує повернутися до розгляду і ухвалення законопроєктів щодо податкової амністії, створення Бюро економічної безпеки, реформи Служби безпеки та про локалізацію.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це поінформував голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на пресконференції.

"Звичайно, ми великі реформи також відклали трошки, вже хочемо в січні повернутися і таким ударним темпом це прийняти. Це амністія капіталу так звана, податкова амністія. Це створення Бюро економічної безпеки, це законопроєкт про реформу СБУ, це локалізація, яка теж, фактично, до другого читання підготовлена, маємо дуже великий супротив з боку європейських партнерів, але я думаю, що враховучи настрої в залі, ми все ж таки проголосуємо локалізацію і будемо мати преференцію для українських компаній", - розповів Арахамія.

Голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко додав, що в березні запланована традиційна індексація пенсій, а також доплати пенсіонерам, які досягли 75 років.

"Завжди на часі судова реформа в цій країні, на жаль, поки що. Тому і ми теж будемо до неї якось наближатися. І буквально вчора робоча група під керівництвом пана Монастирського (голова Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності - ред.) зареєструвала законопроєкт про реформу Конституційного Суду, про регламент роботи, кворум і так далі. Це теж, я думаю, буде в найближчі тижні прийматися", - зазначив Корнієнко.

Окрім того, Арахамія додав, що сумує за журналістами у ложі для преси і в кулуарах парламенту, які через карантинні обмеження не можуть бути там присутні.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати внесли зміни до календарного плану четвертої сесії Верховної Ради. Згідно зі змінами, тижні з 11 по 15 січня та з 18 по 22 січня 2021 року будуть комітетськими, а тиждень з 26 по 29 січня - пленарним.