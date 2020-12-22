Мендель анонсувала нове інтерв’ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський отримує найбільшу кількість запитів на інтерв'ю порівняно з колишніми очільниками Української держави.

Про це розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель під час онлайн-зустрічі в Американській торговій палаті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас запитів колосальна кількість, люди, які працюють в Офісі Президента вже десятиліттями, вони кажуть, що жоден президент не мав такої кількості запитів на інтерв'ю, як має Президент Зеленський", - сказала вона.

Водночас речниця глави держави підкреслила, що закінчення року - це хороший час для підсумкових інтерв'ю, й розповіла, що Зеленський дав два таких інтерв'ю. За її словами, одне з них - для іноземного ЗМІ, а друге - на українську аудиторію.

"Ви скоро побачите інтерв'ю українській аудиторії", - анонсувала Мендель.

Водночас вона нагадала, що іноземне інтерв'ю нещодавно опублікувало американське видання The New York Times.

"Був цікавий аспект, телеграм-канали поширили, що ми заплатили за те інтерв'ю 200 тис. дол. Я вам чесно скажу: кращого компліменту для мене, як для прессекретаря, годі й чекати. Тому що якщо ми заплатили якісь хоча б гроші за це, то значить інтерв'ю вийшло хорошим. Звісно, ми нічого не платили, і заплатити New York Times просто неможливо за інтерв'ю, але от такі компліменти ми отримуємо", - поділилася речниця Президента.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня The New York Times опублікував матеріал з інтерв'ю з Президентом Володимиром Зеленським.

Офіс глави Української держави оприлюднив повний текст розмови, яка відбулася із журналістами The New York Times 16 грудня.