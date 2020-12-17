Зеленському довіряють 43% українців – «Рейтинг»

Рейтинг довіри до політиків в Україні очолює Президент Володимир Зеленський, якому довіряють 43% громадян.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 12-14 грудня 2020 року.

«Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 43% опитаних, 54% – не довіряють», - йдеться у повідомленні.

При цьому меру Києва Віталію Кличку довіряють 32% опитаних, експрем’єру Володимиру Гройсману – 29%.

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26% респондентів, лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко – 25%, співголові парламентської фракції «ОПЗЖ» Юрію Бойку – 24%, п’ятому президенту Петру Порошенку – 22%, Прем’єр-міністру Денису Шмигалю – 15%.

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Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.