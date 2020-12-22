Розстріли на Майдані: суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу

Печерський райсуд міста Києва у вівторок не розглядатиме питання щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це, як передає Укрінформ, у коментарях до свого допису на Фейсбуці повідомляє ГО “Адвокатська дорадча група” - об’єднання адвокатів, що займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні.

“Сьогодні 22.12.2020 розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу не відбудеться. Київський апеляційний суд не повернув матеріали справи (після розгляду клопотання адвокатів експрезидента щодо зміни підсудності для розгляду цього питання — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про дату і час розгляду цього клопотання буде поінформовано згодом.

Як повідомлялося, 21 грудня Київський апеляційний суд відмовився задовольняти клопотання адвокатів Януковича щодо зміни підсудності при розгляді клопотання про обрання заочного запобіжного заходу Януковичу по справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року в центральній частині Києва щодо мітингувальників.

Це рішення давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд засудив Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду. 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасувати цей вирок.