Зеленський присвоїв нові ранги 10 українським дипломатам

Зеленський присвоїв нові ранги 10 українським дипломатам

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв нові ранги 10 українським дипломатам.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Президент, зокрема, присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла Миколі Дорошенко, послу України в Республіці Узбекистан.

Також присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу раднику-посланнику посольства України в Польщі Володимиру Бачинському, генеральному консулу України в Нью-Йорку Олексію Голубову, послу в Кенії Андрію Праведнику, послу у Швейцарії Артему Рибченку та послу у Норвегії В'ячеславу Яцюку.

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Крім того, Президент присвоїв ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу раднику-посланнику посольства України в Італії Дмитру Воловнікову, завідувачу відділу Директорату з питань зовнішньої політики ОП Христині Гайовишин, заступнику начальника управління консульських послуг — начальнику відділу ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Департаменту консульської служби МЗС Олені Кіцюк та раднику-посланнику посольства України в Канаді Юрію Никитюку.

Також Зеленський привітав їх з професійним святом - Днем працівників дипломатичної служби.

"Дякую усій дипломатичній команді, яка відстоює інтереси України у світі. Я високо ціную ваші перемоги. Ви робите важливий внесок у боротьбу на міжнародній арені за відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Міцна світова коаліція на підтримку України – також ваш здобуток. Вдячний вам за те, що голос України чути у міжнародних організаціях", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, успіх у відносинах України з Європейським Союзом, Північноатлантичним альянсом, стратегічними партнерами і сусідами - завдяки зусиллям дипломатів.

Як повідомлялося, 22 грудня в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби.

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