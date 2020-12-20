Зеленський каже, що не готовий співпрацювати з «Європейською солідарністю»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий співпрацювати з представленими у парламенті партіями, які очолюють певні представники великого бізнесу.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня, повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави, повідомляє Укрінформ.

Президент зауважив, що існує "вплив великих фінансових груп, яких іноді називають олігархами", на депутатів усіх партій, у тому числі й партії "Слуга народу", і голосувати за закони зараз "набагато складніше, ніж було спочатку."

"Але ви повинні розуміти, що занадто багато інтересантів, щоб гальмувати реформи, які хоче робити Президент з партією. Зрозуміло, що в партії люди різні, і всі люди живі, на когось впливають – по-різному, психологічно. Хочуть впливати всі фінансові групи, серед іншого й фінансові групи Медведчука, Порошенка, які також представлені в парламенті", - зазначив глава держави.

За його словами, "нікому не вигідна більшість партії "Слуга народу", водночас з очолюваною п'ятим президентом Петром Порошенком партією "Європейська солідарність" він співпрацювати не готовий.

"З олігархом Порошенком я не готовий співпрацювати. Якщо в межах депутатського корпусу хтось пропонує якісь хороші ініціативи, то я знаю, що всі депутати між собою співпрацюють. Все, що на благо України, – окей. Все, що пов'язане з якимись речами, з лобізмом або ризиками для України, – я не готовий", - заявив Зеленський.

Фото: Офіс Президента