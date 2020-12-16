На цьому тижні Рада не голосуватиме за звільнення Абрамовського - депутат

На цьому тижні Верховна Рада не голосуватиме за звільнення міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського, а Президент Володимир Зеленський взяв це питання на особистий контроль.

Про це, передає Укрінформ, повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Телеграмі.

"Міністр екології Роман Абрамовський продовжує працювати. Президент взяв це питання на особистий контроль. Завтра і у п'ятницю голосування за його звільнення не буде", - написав Качура.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада на прохання профільного комітету зняла з розгляду проєкт постанови про звільнення Абрамовського з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів. Абрамовський подав заяву про звільнення з посади міністра 15 грудня.

У свою чергу, заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляв у своєму Телеграм-каналі, що на посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів обговорюється кандидатура глави Держслужби геології і надр Романа Опімаха.

Фото: Фейсбук