На цьому тижні Рада не голосуватиме за звільнення Абрамовського - депутат
Про це, передає Укрінформ, повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Телеграмі.
"Міністр екології Роман Абрамовський продовжує працювати. Президент взяв це питання на особистий контроль. Завтра і у п'ятницю голосування за його звільнення не буде", - написав Качура.
Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада на прохання профільного комітету зняла з розгляду проєкт постанови про звільнення Абрамовського з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів. Абрамовський подав заяву про звільнення з посади міністра 15 грудня.
У свою чергу, заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляв у своєму Телеграм-каналі, що на посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів обговорюється кандидатура глави Держслужби геології і надр Романа Опімаха.
Фото: Фейсбук