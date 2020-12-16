Закон щодо особливого статусу Донбасу направили на підпис Зеленському

Закон щодо особливого статусу Донбасу направили на підпис Зеленському

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який продовжує до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Так, зазначається, що 16 грудня документ повернуто з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 грудня ухвалила закон "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (№4467). Його підтримали 304 народних депутати.

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Ухвалений документ продовжує на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалений закон спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.

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Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік, у жовтні 2018 - до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 - до 31 грудня 2020 року.

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

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