Закон щодо особливого статусу Донбасу направили на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який продовжує до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Так, зазначається, що 16 грудня документ повернуто з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 грудня ухвалила закон "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (№4467). Його підтримали 304 народних депутати.

Читайте також: Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу

Ухвалений документ продовжує на 1 рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалений закон спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.

Читайте також: Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік, у жовтні 2018 - до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 - до 31 грудня 2020 року.

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".