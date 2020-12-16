Уряд забезпечив можливість співпраці АРМА з Австрією – Немчінов

Кабінет Міністрів забезпечив можливість міжнародної співпраці Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з відповідними органами Республіки Австрія.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Сьогодні на засіданні уряду було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 769».Мета акту – забезпечення можливості Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) здійснювати міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю з відповідними органами Республіки Австрія", - написав Немчінов.

Він додав, що 21 листопада 2013 року було укладено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Федеральним Урядом Республіки Австрія про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю, метою якої є зміцнення співробітництва компетентних органів Договірних Сторін для попередження, виявлення і розслідування злочинів, а також надання професійної допомоги за напрямами та у формах, визначених Угодою.

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"З метою виявлення та розшуку активів саме АРМА забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (CARIN) та представляє Україну в цій організації", - додав Немчінов.

Він зазначив, що для виконання цих функцій було прийнято розпорядження, яким доповнюється перелік компетентних органів з боку Кабінету Міністрів України, відповідальних за виконання Угоди АРМА. Це дозволить суттєво розширити формат співпраці, сприятиме обміну оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень, участі у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, забезпечить участь в аналізі оперативної інформації.