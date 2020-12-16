Стратегія популяризації української: уряд затвердив план першого етапу

Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова — успішна держава».

Таке рішення було ухвалене на черговому засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

План заходів передбачає здійснення низки важливих кроків. Зокрема, увага буде приділена питанню забезпечення неухильного дотримування закладами освіти законодавства щодо провадження освітнього процесу державною мовою. На постійній основі вживатимуться заходи щодо підвищення рівня володіння педагогічних та науково-педагогічних працівників українською мовою, забезпечення освітніх закладів україномовною літературою.

Проводитимуться курси з вивчення державної мови, у тому числі за допомогою онлайн-платформ, низки мобільних додатків та інших дистанційних форм. Буде забезпечено через онлайн-ресурси доступ до електронних підручників та іншої літератури українською мовою, матеріалів про культурну спадщину народу та становлення держави.

З квітня 2021 року заплановане запровадження іспиту з української мови для тих осіб, які подають клопотання на набуття громадянства України.

У четвертому кварталі планується внесення змін до законодавства з метою посилення інтеграційних процесів національних меншин в українське суспільство, зокрема, забезпечення належних умов для вивчення мови та рівних можливостей для усіх громадян.

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У плані є низка важливих пунктів, які торкаються забезпечення вивчення української мови українцями, які проживають за кордоном. Згодом надання усіх послуг, інформації про товари або їхнє інформаційне наповнення має надаватися лише українкою мовою. Велику увагу буде приділено й підтримці україномовного культурного продукту, адже це сприятиме формуванню цілісного інформаційно-культурного простору. Згодом державна мова має домінувати в інформаційному середовищі - у цьому напрямку заплановані відповідні заходи.

Протягом наступного року буде вестися моніторинг розвитку української мови. Будуть напрацьованні та затверджені стандарти української термінології у різних сферах суспільного життя.