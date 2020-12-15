Разумков покликав на нараду представників фракцій та голову бюджетного комітету

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив на нараду представників депутатських фракцій та груп, а також голову бюджетного комітету.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це він сказав у сесійній залі.

“Я прошу по одному уповноваженому представнику з депутатських фракцій та груп, голову бюджетного комітету прийти на нараду, яка відбудеться на третьому поверсі”, - сказав Разумков.

З якого питання нарада спікер не уточнив.

Наразі в засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 12.30.

Читайте також: Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та №4100 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання і направив його до парламенту.

Нова редакція документа передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона витрат. Показник бюджетного дефіциту при підготовці проєкту до другого читання зменшили із 6% до 5,5% ВВП (на 24 мільярди гривень, до 246,35 мільярда).