Разумков покликав на нараду представників фракцій та голову бюджетного комітету

Разумков покликав на нараду представників фракцій та голову бюджетного комітету

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив на нараду представників депутатських фракцій та груп, а також голову бюджетного комітету.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це він сказав у сесійній залі.

“Я прошу по одному уповноваженому представнику з депутатських фракцій та груп, голову бюджетного комітету прийти на нараду, яка відбудеться на третьому поверсі”, - сказав Разумков.

З якого питання нарада спікер не уточнив.

Наразі в засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 12.30.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та №4100 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання і направив його до парламенту.

Нова редакція документа передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона витрат. Показник бюджетного дефіциту при підготовці проєкту до другого читання зменшили із 6% до 5,5% ВВП (на 24 мільярди гривень, до 246,35 мільярда).

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