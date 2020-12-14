Кравчук може прийти на комітет Ради наступного тижня

Зустріч народних депутатів з головою української делегації в Тристоронній контактній групі Леонідом Кравчуком скоріше за все відбудеться наступного тижня.

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав журналістам перед початком засідання фракції СН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми запросили не просто пана Кравчука, - це не просто наша із ним особиста розмова, що ми його запрошуємо, - ми запросили його як керівника Тристоронньої контактної групи і пана Арестовича, як спікера цієї групи. На цьому тижні, ми розуміємо, що навряд чи у нас така зустріч відбудеться, тому що буде Тристороння контактна група у наступні три дні відбуватися. Щодо п'ятниці, то це такий не дуже вдалий день для таких ділових зустрічей, для роботи. Тому я думаю, що можливо наступного тижня відбудеться ця зустріч», - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, представники парламентських фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" і депутатської групи "Довіра" пропонували запросити голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука на засідання Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з приводу запропонованого ним "Плану спільних кроків" на Донбасі.

14 грудня члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування викликали його на зустріч.