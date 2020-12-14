Україна вдячна партнерам за підтримку її територіальної цілісності – МЗС

Україна вдячна партнерам за підтримку її територіальної цілісності та розраховує на посилення політико-дипломатичного тиску на Росію як державу-агресора й окупанта.

Про це йдеться у заяві з нагоди 46-ї річниці резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Визначення агресії", оприлюдній на сайті відомства, повідомляє Укрінформ.

"Україна вдячна державам-партнерам за незмінну і послідовну підтримку територіальної цілісності нашої держави і високо цінує міжнародну політику невизнання спроби анексії Росією АР Крим та м.Севастополя та зусилля щодо припинення агресії на Донбасі. Розраховуємо на посилення політико-дипломатичного тиску на Росію як державу-агресора та окупанта з метою відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

Як наголошується у документі, вже 7-ий рік, здійснюючи збройну агресію проти України, Росія грубо порушує Статут ООН, зазначену резолюцію та інші свої міжнародно-правові зобов’язання.

"Безперервні зусилля Російської Федерації легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, окупація інших частин території України та Грузії, воєнні злочини та злочини проти людяності – все це наслідки найтяжчого з усіх міжнародних злочинів, що підпадає під визначення агресії відповідно до пунктів а), b), c), d), e) і g) статті 3 додатка до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX), а також статті 8bis статуту Міжнародного кримінального суду", - підкреслюють у зовнішньополітичному відомстві.

Зазначається, що своїми агресивними діями Російська Федерація, незважаючи на свій статус постійного члена Ради Безпеки ООН, підриває фундаментальні принципи міжнародного правопорядку, у тому числі щодо поваги до територіальної цілісності суверенних держав та непорушності кордонів.

У результаті збройної агресії Росії проти України загинули понад 14 тисяч осіб, майже 40 тисяч дістали поранення. Понад півтора мільйона мешканців Криму та Донбасу були змушені покинути свої домівки як внутрішньо переміщені особи і переїхати на контрольовану урядом України територію, натомість 170 тисяч росіян були переселені в окупований Крим, заявили в МЗС.

"Безпосереднім наслідком збройної агресії стало перетворення Росією окупованих Донбасу та Криму на територію безправ’я, де порушуються права і свободи людини та громадянина, здійснюється незаконна паспортизація і примусове нав’язування російського громадянства, де стали буденністю насильство, тортури, переслідування, придушення будь-якого інакомислення, приниження людської гідності. Понад 100 наших співгромадян нині є політичними бранцями Кремля. Ще більше знаходяться у підвалах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - наголошується у заяві.

МЗС закликає міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для відновлення миру та безпеки на Європейському континенті, а Російську Федерацію як сторону розв’язаного нею міжнародного збройного конфлікту – вивести війська та техніку з українського Криму та Донбасу.

Генеральна Асамблея ООН 14 грудня 1974 року схвалила Резолюцію 3314 (XXIX), в якій дала визначення агресії.