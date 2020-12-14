Законопроєкт про особливий статус Донбасу доповнювати не будуть – Разумков

Законопроєкт №4467 передбачає продовження на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, і в нього не будуть вносити додаткових позицій.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

Так, Разумков зазначив, що законопроєкт передбачає лише продовження на 1 рік статті 1 Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

“Але більше додаткових позицій у цей законопроєкт додаватися не буде. Саме тому я сподіваюся, що всі фракції готові будуть до того, що це питання буде розглядатися і за основу, і в цілому”, - сказав спікер.

Разом з тим, Разумков вважає, що не всі парламентарії підтримуватимуть №4467 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»" у залі Верховної Ради.

Водночас, він додав, що голосів для ухвалення цього документу вдосталь.

Як повідомлялося, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік, у жовтні 2018 — до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 — до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради поінформував, що парламент розгляне законопроєкт №4467 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»" у вівторок, 15 грудня.